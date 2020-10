Des chercheurs de l’Université de York et de l’Université de Lincoln au Royaume-Uni ont examiné le rôle que jouent les animaux de compagnie pour atténuer notre anxiété. Ils ont interrogé 6000 personnes du 23 mars au 1er juin 2020. Plus de 90% d’entre eux ont déclaré que leur animal les aidait à faire face émotionnellement au confinement et 96% ont déclaré que leur animal les aidait à rester en forme et actifs.