Agriculture – Les animaux de ferme doivent manger des feuilles

L’alimentation foliaire connait un regain d’intérêt dans l’agriculture. En plus d’être «sain et digeste», le fourrage en feuilles offre de nombreux avantages.

Les animaux de ferme, petits et grands, peuvent être nourris de feuilles. Jean-Paul Guinnard/24 heures

En plus de l’herbe, les animaux de ferme doivent aussi être nourris de feuilles. C’est ce qu’explique Philippe Ammann de la Fondation ProSpecieRara – la Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux – dans les colonnes de 20Minuten.

«Pendant des milliers d’années, les humains ont également nourri leurs animaux de ferme avec du feuillage. Les gens étaient pauvres et utilisaient les ressources à disposition. Aujourd’hui l’alimentation foliaire est redécouverte», déclare-t-il. Frêne, tilleul, hêtre et saule font partie des arbres évoqués par Philippe Ammann.

Les bienfaits du feuillage sont nombreux. «Saines et digestes», les feuilles contiennent des minéraux avec une haute teneur en protéines. De plus, leur tanin est «un vermifuge naturel contre les parasites» poursuit Philippe Ammann. À cela s’ajoute encore la proximité des ressources: «Le fourrage en feuilles peut être obtenu sur l’exploitation et donc sans longs trajets de transports.»

Pas de feuilles mortes