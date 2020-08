Comme la durée de la couverture neigeuse dans les montagnes est de plus en plus courte, de nombreux animaux doivent se replier dans les zones de plus en plus élevées. Les perdrix des neiges, par exemple, se trouvent aujourd’hui à environ 120 mètres de plus qu’il y a 20 ans. Cela signifie que leur habitat devient plus restreint et que les populations sont isolées. Il faut s’attendre à une diminution de leur nombre.