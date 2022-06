Quiz: Les animaux, source de tension dans le couple hétérosexuel

Une nouvelle étude, conduite par l’Ifop (Institut français d’opinion publique) pour Vetocanis – marque de produits d’hygiène pour chiens et chats – dévoile aujourd’hui qu’il en va de même lorsqu’il s’agit de la prise en charge des animaux de compagnie. D’après les résultats, les femmes sont 81% à s’en occuper davantage. Pour arriver à cette conclusion, 1011 personnes âgées de plus de 18 ans et représentatives de la population française ont été interrogées.

Réponse: 31% en moyenne. Chez les moins de 35 ans, ce pourcentage grimpe à 45%. Il est de 31% pour les 35-49 ans, 25% pour les 50-64 ans et 23% pour les 65 ans et plus. La cause principale des disputes? La répartition inégale des tâches entre les deux partenaires.