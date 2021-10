COP26 : Les années de 2015 à 2021 s’annoncent les plus chaudes jamais enregistrées

Le climat mondial est en train d’entrer en «terrain inconnu», alerte l’Organisation météorologique mondiale dans son rapport annuel publié ce dimanche.

Les sept années de 2015 à 2021 seront probablement les plus chaudes jamais enregistrées, a annoncé dimanche l’Organisation météorologique mondiale (OMM), décrivant un climat mondial entrant en «terrain inconnu».

Ce rapport annuel sur l’état du climat «révèle que notre planète est en train de se transformer sous nos yeux», a commenté le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, «des profondeurs de l’océan aux sommets des montagnes, sous l’effet inexorable de la fonte des glaciers et des phénomènes météorologiques extrêmes, sur toute la planète, des écosystèmes et des populations de la planète sont mis à mal». La conférence climat COP26, qui s’est ouverte dimanche pour deux semaines à Glasgow (Écosse) doit «marquer un tournant décisif pour l’humanité comme pour la planète», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de 2021, la température moyenne a gagné environ +1,09 °C par rapport à l’ère préindustrielle. En raison de l’impact d’un phénomène, la Niña, qui a fait baisser les températures en début d’année, 2021 ne battra pas des records, mais il est «probable» qu’elle se classe malgré tout de la 5e à la 7e place. Et que les sept dernières années soient donc une nouvelle fois les plus chaudes jamais enregistrées. La plus chaude reste 2016.