Ville de Genève - Les annuités menacées en 2022

L’Exécutif communal a donc préféré prendre les devants et «informer les personnes concernées de manière anticipée», a indiqué l’élu Verts. L’année dernière, le gel des annuités avaient été évité. «Nous avions fait tout un travail pour réduire les coûts, là où c'était possible et les prévisions fiscales en fin d’année étaient meilleures que les précédentes. Aujourd'hui, cela paraît plus compliqué», estime Alfonso Gomez.