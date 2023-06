Grève à Genève Aéroport: Les annulations de vols commencent à pleuvoir

Face au mouvement social annoncé, l’aéroport international de Genève a décidé jeudi de suspendre toutes ses activités ce vendredi matin entre 6h et 10h. Une mesure qui implique qu’il n’y aura ni décollage ni atterrissage à Cointrin pendant ce laps de temps. Les compagnies étaient libres de choisir comment elles allaient gérer cette situation et, juste après l’annonce de la fermeture des pistes, les voyageurs pouvaient encore espérer prendre leur avion plus tard dans la journée.