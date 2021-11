Étude aux États-Unis : Les antennes 5G pourraient-elles perturber le trafic aérien?

Les télécoms Verizon et AT&T limiteront la puissance de leurs antennes 5G près des aéroports américains le temps d’étudier les interférences potentielles sur les équipements des avions.

Verizon et AT&T ont proposé mercredi de limiter le déploiement pendant six mois de nouvelles bandes de fréquence pour leur réseau 5G aux États-Unis, le temps pour l’agence américaine de l’aviation (FAA) d’étudier de potentiels problèmes d’interférence avec les appareils mesurant l’altitude dans les avions. Face aux inquiétudes de la FAA, les deux opérateurs téléphoniques avaient accepté début novembre de repousser à janvier le lancement de ces nouvelles bandes de fréquence.

Six mois d'études

Dans une lettre commune envoyée à la Commission fédérale des communications (FCC), qui supervise le déploiement de la 5G dans le pays, ils expliquent mercredi vouloir bien procéder au déploiement en janvier mais prendre jusque juillet 2022 des mesures de précaution en plus de celles déjà prévues par la loi, le temps que la FAA procède à ses analyses. AT&T et Verizon proposent par exemple de minimiser l’énergie issue des stations 5G, en particulier autour des aéroports et héliports.