Manifestation à Zurich : Les anti-avortement n’ont pas eu peur des satanistes

Quelques centaines de manifestants, et de contre-manifestants, se sont rencontrés samedi à Zurich Oerlikon.

L’annuelle «Marche pour la vie» s’est déroulée samedi à Zurich Oerlikon. Sur leur site, les organisateurs, ragaillardis après la levée de la garantie du droit à l’avortement aux États-Unis , ont dit que la marche avait pour but de «lancer l’appel suivant aux femmes et aux hommes: réfléchissez bien avant de prendre une décision aussi lourde de conséquences que celle d’un avortement!».

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées sur une place avant de se mettre en mouvement à travers les rues. Et comme chaque année, ils ont été accueillis par des sifflets, des doigts d’honneur et la présence de contre-manifestants. Comme l’ont constaté nos collègues de «20 Minuten», la police était présente en très grand nombre et a contrôlé les identités de contre-manifestants, les empêchant en outre de s’approcher du lieu du rassemblement.