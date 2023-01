Affaire des fuites : Les anti-Berset lancent une pétition pour l’ouverture d’une triple enquête

Les milieux qui se sont opposés aux mesures Covid réclament que le conseiller fédéral soit aussi visé par une enquête de la surveillance des marchés, de la justice et des élus.

Le groupe Mass-Voll, désormais occupé à s’opposer au WEF, n’a pas oublié ses premiers combats et sa cible numéro un qu’est Alain Berset.

Mass-Voll, le groupe principalement alémanique qui s’était illustré dans les manifestations contre les mesures Covid, n’a pas manqué l’occasion de l’affaire des fuites pour s’en prendre à sa cible favorite. Il vient de lancer une pétition en ligne pour «sauver la Suisse» en réclamant l’ouverture d’une triple enquête contre Alain Berset. L’une de la part de la FINMA pour un aspect financier autour de la signature des contrats pour les vaccins, l’une du Ministère public de la Confédération (MPC) pour le volet pénal et l’une d’une commission d’enquête parlementaire pour l’aspect politique.

«Nous exigeons un traitement transparent et immédiat de cette crise d'État historique au niveau politique et pénal», écrit le groupe en introduction de sa pétition qui a pour l’heure récolté près de 3000 signatures, et qui veut aussi soumettre à l’enquête la famille d’Alain Berset, les collaborateurs de son département ainsi que la maision d’édition Ringier, éditrice de «Blick».