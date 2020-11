Suisse : Les anti-loi CO2 veulent suspendre le délai référendaire

Les grévistes du climat opposés à la loi CO2 ne parviennent pas à récolter les signatures nécessaires au référendum en raison des consignes sanitaires liées à la pandémie. Ils ont demandé au Conseil fédéral de suspendre le délai.

À cause du coronavirus, les grévistes du climat opposés à la loi CO2 ne parviennent pas à récolter les paraphes nécessaires au référendum. Une suspension du délai de récolte des signatures a été demandée au Conseil fédéral, annoncent-ils vendredi.

«Il n’est plus possible de récolter des signatures dans les rues de nos villes et de nos villages sans nous mettre en porte-à-faux avec les consignes sanitaires», avance le comité référendaire. Les droits politiques ne sont pas garantis.