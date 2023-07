Valais: Les panneaux des anti-loups effrayeraient les touristes

Des panneaux suggérant que les loups représentent un danger pour les enfants et les chiens fleurissent en Valais. Comme l’installation d’écriteaux est soumise à autorisation, et qu’aucune n’a été délivrée à ce jour, le Groupe Loup Suisse a déposé une plainte pénale contre les poseurs. «Ils sont posés sur des zones touristiques. Leur but est d’effrayer la population touristique afin qu’elle se détourne du Valais. Une diminution du tourisme permettrait alors de clamer que le loup nuit à cette importante source de revenu pour le canton et ainsi de pouvoir réclamer plus de tirs», juge Isabelle Germanier, du Groupe Loup Suisse.