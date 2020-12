Coronavirus : Les anti-masques, des quadras éduqués qui se rebiffent

Une recherche bâloise s’est intéressée au mouvement anti-masque. La plupart d’entre eux sont issus de la classe moyenne et possèdent un diplôme d’études secondaires ou universitaires.

Une minorité de citoyens doute de l’opportunité des mesures prises pour lutter contre la pandémie, les jugeant comme une entrave à la liberté. Ce sont particulièrement le port de masques et le respect des distances de sécurité qui sont remis en cause.

Ce mouvement d’opposition en Allemagne et en Suisse est très hétérogène: rejetant le système politique traditionnel, ils sont sensibles aux thèses complotistes et à l’antisémitisme. En revanche, ils ne sont pas particulièrement xénophobes ou islamophobes.

Plus de la moitié ne jure que par une éducation anti-autoritaire, beaucoup sont enclins à l’anthroposophie. La médecine alternative, la spiritualité et la proximité avec la nature sont d’autres points dans leur système de référence.

Méfiance à l’égard de la politique

L’âge moyen est de 47 ans, 31% ont un diplôme d’études secondaires et 34% un diplôme universitaire. Cette proportion est supérieure à la moyenne suisse (29,6%) et presque deux fois plus élevée qu’en Allemagne (18,5%). La part élevée de travailleurs indépendants a également surpris les chercheurs: avec 25%, elle est nettement plus forte que dans la population générale.