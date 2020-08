Allemagne : Les «anticorona» de nouveau réunis au coeur de Berlin

Pour la deuxième fois en un mois, une manifestation pour protester contre les restrictions prises face à la pandémie de Covid-19 se tiendra samedi à Berlin.

La manifestation intitulée «fête de la liberté et de la paix» réunit des militants militants antivaccins, des conspirationnistes ou encore des sympathisants d'extrême droite.

Plusieurs milliers d’opposants au port du masque et aux mesures de restrictions contre la pandémie de Covid-19 s’apprêtent à défiler à nouveau samedi à Berlin, dans un contexte de résurgence de l’épidémie en Allemagne.

Intitulé «fête de la liberté et de la paix», l’ événement auquel sont attendus quelque 22’000 participants, rassemblant «libres penseurs», militants antivaccins, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite, constitue le second du genre en un mois et inquiète les autorités.