France - «Madame Le Pen, c’est le loup déguisé en grand-mère»

A ce stade, Marine Le Pen est l’adversaire numéro 1 d’Emmanuel Macron. Déjà finaliste en 2017, la patronne du Rassemblement national (extrême droite), avait été largement battue, avec 34% des voix contre 66% au futur président. Cette fois, plusieurs sondages donnent un match beaucoup plus serré au second tour et le chef de l’Etat ne s’y trompe pas en faisant d’elle sa principale rivale et en mettant un coup de barre à droite ces derniers mois.

La campagne est encore longue, et Marine le Pen avait notamment perdu de gros points dans un débat d’entre deux tours manqué en 2017.