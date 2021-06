Objets connectés : Les appareils Fitbit vont détecter les ronflements

La marque de bracelets d’activité proposera un suivi du sommeil plus poussé, d’après une option découverte dans son app Android.

Les fabricants de montres connectées et de bracelets d’activités fourbissent leurs armes, à l’instar de Fitbit, marque rachetée par Google en janvier pour 2,1 milliards de dollars. En décortiquant le code de la dernière version de son app Android, le site spécialisé 9to5­Google a découvert l’existence d’une nouvelle fonctionnalité pour un suivi du sommeil plus complet. À ce jour, les appareils de Fitbit se contentaient d’analyser les cycles de sommeil en examinant la fréquence cardiaque et les mouvements. Ils devraient bientôt détecter les ronflements.