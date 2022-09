Rapport de la Confédération : Les appareils obsolètes gaspillent un tiers de l’énergie en Suisse

Un tiers de l’énergie est gaspillée à cause d’appareils électroménagers, installations de chauffage et équipements industriels obsolètes, relève un rapport non rendu public de l’Office fédéral de l’énergie.

Dans les ménages et les entreprises, remplacer les vieux appareils énergivores permettrait des économies de 25% à 40% par an. Tages Anzeiger

La Suisse dispose d’un moyen simple, technique, pour éviter une crise énergétique sans perdre de son confort et sans législation plus sévère, relève la «SonntagsZeitung». Ce constat a été fait par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) dans un rapport pour le Conseil fédéral, non rendu public, dont a eu connaissance le journal dominical.

Pour réaliser des économies à court terme, il suffirait de remplacer les appareils et équipements obsolètes et trop gourmands dans les logements, l’industrie et le secteur des services et des communes. Ainsi, on économiserait entre 14 et 23 térawattheures (TWh) d’électricité chaque année, soit à peu près l’équivalent de la production de toutes les centrales nucléaires.

Frigo, aspirateur, séchoir…

Une étude de 2011 de l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique avait déjà calculé que le potentiel d’économie serait de 36% d’ici 2035 grâce au progrès technique. «Un tiers de l’électricité est gaspillé, résume Felix Nipkow, de la Fondation suisse de l'énergie. On pourrait l’économiser sans changer de comportement, grâce à des adaptations techniques.»

Selon le rapport, la population pourrait économiser 4,5 à 5 TWh en remplaçant les frigos, congélateurs, sèche-linge, fours et machines à laver obsolètes par des appareils modernes. Les chauffe-eau présentent un potentiel d’économie supplémentaire de 1,5 TWh. Un aspirateur de dernière génération ne consomme qu’un tiers de l’électricité d’un ancien modèle. Le recours systématique aux ampoules LED de dernière génération dans les logements, bureaux, restaurants et magasins réduirait aussi la consommation. Enfin, de nombreuses maisons sont encore équipées de chauffages électriques anciens.

Dans l’industrie aussi L’industrie consomme le tiers de l’électricité en Suisse. Conrad Brunner, de l’Agence pour l’efficacité énergétique, a une mesure en tête: installer sur les moteurs électriques des machines un convertisseur de fréquence qui adapte la vitesse du moteur à la demande. Selon ses estimations, 120’000 entreprises de l’industrie et des services seraient susceptibles d’utiliser un tel convertisseur. Avec des coûts d’investissement uniques de 500 millions de francs et une économie de coûts de 450 millions grâce à la réduction de la consommation, l’investissement serait rentabilisé après 1,1 an.

Le mazout a l’avantage Les personnes qui se chauffent au mazout sont doublement privilégiées en temps de crise, note la «SonntagsZeitung». Cet hiver, elles ne devront pas baisser la température de leur logement. Et en de nombreux endroits, leurs frais annexes sont moins élevés que ceux des utilisateurs de pompes à chaleur et de chauffages au gaz. À titre d’exemple, à Zurich, celui qui achète du mazout au prix actuel dépense 660 francs de moins que s'il chauffait le même logement au gaz. De quoi dépiter les propriétaires de maisons qui avaient accepté les coûts d’acquisition élevés des pompes à chaleur avec l’objectif d’avoir des coûts d’exploitation beaucoup plus avantageux qu’avec le mazout, note le journal zurichois.