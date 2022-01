Suisse – Les appartements spacieux ont toujours plus la cote à cause du Covid

La pandémie frappe depuis près de deux ans. Et au cours des derniers mois, la crise a affecté une multitude de secteurs comme, entre autres, la restauration, les ventes en ligne ou encore les transports publics. Selon un récent rapport de la Commission fédérale du logement (CFL), basé sur le deuxième semestre 2021, le marché du logement n’est pas en reste.

Ainsi, les conditions d’habitation ont pris une importance accrue durant la pandémie. La demande pour des appartements spacieux et des logements en propriété a particulièrement augmenté, ces derniers mois. La perspective du télétravail explique en partie cette évolution. La CFL note cependant que cela n’a entraîné qu’une baisse sensible de la demande de logements dans les zones urbaines.

«Rien ne stoppe le désir de devenir propriétaire»

La CFL ajoute par ailleurs qu’il n'y a pas que l'indice des loyers de l'Office fédéral de la statistique qui continue à afficher une tendance à la hausse. «La pression sur le niveau des prix s'est accentuée avec la demande persistante et croissante de logements en propriété. Rien ne semble pouvoir stopper le désir de devenir propriétaire, et la croissance des prix qui en résulte est sans doute l'une des conséquences les plus évidentes de la pandémie», écrit la commission dans son communiqué.