Immobilier : Les apparts sont rares, les loyers augmentent et «ce n’est que le début»

Une récente étude de Raiffeisen montre que, début juin, moins de 1% du parc immobilier suisse était mis en location ou en vente sur les plateformes en ligne, lit-on jeudi dans le «Tages-Anzeiger». La banque considère que ce ratio entre les biens disponibles et ceux mis sur le marché est un indicateur fiable pour anticiper les tendances sur trois à six mois.

Raiffeisen indique que le taux d’appartements vacants était de 1,25% en juin de cette année, alors qu’il était encore de 1,54% un an plus tôt selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. Entre 2018 et 2020, cette proportion était stable à plus de 1,6%.