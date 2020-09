Cinéma : Les appels au boycott de «Mulan» se multiplient

Le film de Disney fait parler de lui. D’aucuns critiquent le tournage de «Mulan», réalisé en partie en Chine dans une province où la répression fait rage.

Nouvelle polémique

Avant même cette nouvelle polémique, des militants taïwanais, hongkongais et thaïlandais avaient lancé un mouvement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BoycottMulan. Baptisé «Milk Tea Alliance», il est le fruit de l’alliance de militants qui dénoncent l’autoritarisme de Pékin.

Film problématique

Ce mouvement soulignait notamment la ressemblance entre l’acteur Tzi Ma, qui joue le rôle du père de Mulan, avec le président chinois Xi Jinping et qualifiait de «vraie Mulan» la militante Agnes Chow, après son arrestation en août.

Depuis la diffusion du film sur Disney+, le phénomène s’est amplifié, relayé notamment aux États-Unis et en Europe. Sur Twitter, Joshua Wong, qui incarne pour l’opinion internationale le mouvement pro-démocratie, a appelé «les personnes qui, partout, sont éprises de libertés» à boycotter «Mulan».

De son côté, Amnesty International pointe que cette superproduction a été tournée dans une région de Chine où des Ouïghours font l’objet d’internements dans des camps. Des groupes de défense des droits, des journalistes ainsi que des universitaires ont dénoncé l’internement de membres de la minorité musulmane ouïghoure, ainsi que des détentions massives et des stérilisations forcées.

«Cela pose un vrai problème»

Pour Isaac Stone Fish, de l’Asia Society, un centre spécialisé dans les relations entre les États-Unis et la Chine, ce film est «sans doute le film le plus problématique de Disney» depuis «Mélodie du Sud». Lors de sa sortie en 1946, il avait suscité de nombreuses critiques qui lui reprochaient de diffuser des clichés racistes et de peindre sous un jour idyllique les plantations esclavagistes du vieux Sud des États-Unis.