Google : Les appels audio et vidéo débarquent sur Gmail

Le service de messagerie se transforme en un véritable hub de communication à tout faire pour le travail.

Gmail ressemble de moins en moins à un simple service de messagerie pour envoyer et recevoir des e-mails. Intégrant déjà le service de vidéoconférence Google Meet, qui permet de créer ou de rejoindre des réunions en ligne, le service de Google va aussi permettre de lancer et recevoir des appels audio et vidéo, à l’instar d’un service de téléphonie par internet VoiP (Voice over IP). Google a prévu en effet une grosse mise à jour de Google Workspace, qui non seulement apporte une nouvelle interface à Gmail, mais le transforme aussi en un véritable hub de communication composé de divers services (e-mail, chat, Spaces, Meet, etc.), à la manière d’Outlook de Microsoft, note The Verge.