Disponibles jusqu’ici uniquement sur mobile, les appels audio et vidéo via l’app de messagerie WhatsApp sont désormais aussi accessibles sur l’écran plus grand de l’ordinateur. Le service de messagerie a annoncé une mise à jour de ses apps de bureau pour les systèmes macOS et Windows qui ajoute cette fonctionnalité. Elle avait été déployée en test en fin d’année dernière chez une poignée d’utilisateurs.