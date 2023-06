Les appels involontaires saturent la centrale d’urgence argovienne

La centrale d’appel d’urgence du canton d’Argovie constate une augmentation des appels d’urgence non souhaités. Et le responsable est à chercher du côté des smartphones. S’ils permettent d’alerter les numéros d’urgence (numéros 112, 117, 118 et 144) de différentes manières – saisie manuelle du numéro, bouton d’urgence ou applications spéciales, il semble que les fausses manipulations aient aussi augmenté.