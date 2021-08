Facebook : Les appels sur Messenger vont pouvoir être cryptés

Une option va être ajoutée pour sécuriser les appels audio et vidéo passés via la messagerie instantanée de Facebook, a annoncé vendredi le géant.

Facebook a annoncé vendredi l’ajout d’une option pour crypter les appels audio et vidéo sur Messenger, en plein débat sur la frontière entre droit à la confidentialité et impératifs de sécurité publique, liés notamment à la pédophilie.

Une entrave à la lutte contre la pédophilie ou le terrorisme?

«Apple remplace son système de messagerie crypté de bout en bout par une infrastructure de surveillance et de censure, qui sera vulnérable aux abus et aux dérives non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier», a par exemple affirmé Greg Nojeim, du Centre pour la démocratie et la technologie.