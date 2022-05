Suisse : Les applications de sports, nouveau terrain de jeu des voleurs de vélos

Mettre son trajet à vélo sur des applications de sports pourrait faciliter le travail des voleurs: ils n’auraient plus qu’à venir se servir. Il existe des techniques pour s’en protéger.

De plus en plus de cyclistes utilisent des applications de sports et d’entraînement pour enregistrer leurs activités physiques via GPS. Problème: cela pourrait faire de leurs vélos des proies faciles pour les voleurs. À la fin du mois d’avril, la police cantonale valaisanne avait d’ailleurs invité les citoyens à la discrétion sur de telles plateformes et sur les réseaux sociaux car certaines informations sont des mines d’or pour les malfrats.