Les applis de rencontres font fuir Camila Cabello

Camila Cabello : Les applis de rencontres l’ont fait fuir

Comme de nombreuses personnes, Camila Cabello s’est inscrite un jour sur une application de rencontres pour peut-être trouver son âme sœur. Malheureusement pour elle, cette expérience ne l’a pas du tout convaincue. «J’ai été sur une appli de rencontres pendant 24 heures et ensuite je suis partie», a confié la chanteuse de 25 ans dans l’émission «The Drew Barrymore Show». Il faut dire que ses interlocuteurs n’avaient rien de charmant. «Le premier mec qui m’a contactée était un aspirant auteur-compositeur-interprète de Nashville et ça m’a fait bizarre parce que j’avais l’impression que quelqu’un pourrait m’utiliser», a-t-elle expliqué.