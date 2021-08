Suisse romande - Les apprentis de la volée 2020 n’ont pas été stigmatisés

Un phénomène cyclique

Pendant les mois d’été, le nombre de jeunes chômeurs augmente temporairement chaque année, en Suisse. Cette situation est liée à l’arrivée sur le marché du travail de jeunes sortants d’écoles et des apprentis fraîchement diplômés. «Cette augmentation du chômage des jeunes (ndlr: second semestre de l’année) n’a pas été globalement plus importante en 2020 que les années précédentes», souligne le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Il a ensuite régressé comme à l’accoutumée.,