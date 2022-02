Vaud : Les apprentis fabriquent et réparent des robots pour l’école obligatoire

Les futurs électroniciens de l’École technique - École des métiers de Lausanne (ETML) sont associés à la production d’une invention vaudoise qui essaime à travers le monde.

Le robot Thymio peut se parer de différents accessoires et être utilisé à de multiples tâches. EPFL

Thymio. C’est le nom d’un robot éducatif. Né en 2008 d’une collaboration entre l’École polytechnique fédérale (EPFL) et l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), il est devenu une référence dans des milliers de classes à travers le monde. Mais son histoire sur sol vaudois ne s’arrête pas là. Si, depuis 2011, Thymio est produit à l’étranger par Mobsya, une association vaudoise à but non lucratif, l’assemblage et la maintenance sont désormais confiés aux apprentis électroniciens de l’ETML.

Dans la palette des ressources pédagogiques disponibles, les robots Thymio sont précieux pour initier les élèves, dès les premières années d’école, à la science informatique, à la robotique, aux fonctionnements des machines, des ordinateurs et à la compréhension des bases de la programmation. Muni de capteurs et programmable, il remplit plusieurs fonctions et permet, par exemple, en déplaçant des blocs sur un écran, de créer un comportement que le robot effectuera pour réagir au monde réel.

Objectif: produire 500 exemplaires par an

L’industrie des machines, des équipements et de la métallurgie a fortement délocalisé sa production et fait actuellement face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, tout particulièrement en électronique. Pour Mobsya, travailler avec les apprentis vaudois permettra de se rapprocher de sa chaîne de production, de bénéficier de retours ou de propositions d’amélioration concernant leur produit. Et, pour les jeunes, il s’agira de se familiariser avec les exigences de la production industrielle.

Après deux années scolaires pilotes (2021/2022 et 2022/2023), l’objectif est la production de quelque 500 exemplaires du robot par an, exclusivement destinés aux élèves de l’école obligatoire. Les apprenties et apprentis de l’ETML assureront aussi un service après-vente pour les enseignants en leur fournissant des conseils pour des réparations simples.