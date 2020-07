Suisse

Les apprentissages dans la construction sont boudés

Le nombre de jeunes séduits par le bâtiment a été réduit de près de la moitié en dix ans. La branche s’inquiète.

Le secteur de la construction craint une pénurie programmée de main-d’oeuvre en Suisse ces prochaines années. Car d’un côté, le nombre d’apprentis maçons a chuté entre 2010 et 2019, passant de plus de 1200 jeunes à un peu plus de 700. Cela a un impact sur l’ensemble du secteur, puisque la majorité des contremaîtres et maîtres d’oeuvre sont issus de cette filière de formation.