Informatique : Les apps Android débarquent dans Windows 11

Microsoft a déployé une première mise à jour majeure de son système d’exploitation qui intègre entre autres nouveautés la boutique Amazon Appstore.

Comme promis , Microsoft a commencé à rendre disponible mardi la première mise à jour majeure de son système d’exploitation Windows 11. Cette build, qui affiche le numéro de version 22000.527, apporte parmi les nouveautés les plus attendues la possibilité de faire tourner des applications Android sur l’ordinateur. Le géant de Redmond a déployé un aperçu public des apps Android en permettant d’en télécharger un millier via la boutique en ligne Amazon Appstore. Mais cette nouveauté, qui pouvait déjà être testée par les participants au programme Insider, n’est pour le moment disponible qu’aux États-Unis.

Autre nouveauté de la mise à jour, le retour de l’affichage de l’heure et de la date sur tous les moniteurs connectés, comme c’est le cas par défaut sur Windows 10. Sur Windows 11, ces informations n’étaient jusqu’ici présentes que sur l’écran principal. Un widget météo s’ajoute aussi sur la barre des tâches, à la place de l’icône permettant d’accéder aux widgets. Enfin, la nouvelle mouture de Windows 11 apporte aussi des versions repensées de l’application Bloc-notes et du lecteur Media Player, ainsi que la possibilité de partager rapidement une app ou une fenêtre depuis la barre des tâches lors d’un appel via le service Microsoft Teams.