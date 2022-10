Société : Les apps météo cartonnent et comblent le besoin de certitudes des utilisateurs

Elles nous prédisent le moindre nuage de pluie et nous leur faisons une confiance quasi aveugle, quitte à ne plus regarder le ciel. Les applications météo ont la côte selon la «Basler Zeitung» qui a analysé le phénomène. Le quotidien dresse le portrait d’un addict qui multiplie les téléchargements pour jouer les prévisionnistes, allant jusqu’à calquer ses vacances en fonction des prévisions à long terme. Un témoin dit utiliser une dizaine d’apps en fonction des activités qu’il va faire ou s’il prépare ses vacances par exemple.

Interrogé, Martin Lobsiger, conseiller à la fondation Santé bernoise et qui travaille dans les domaines de la thérapie et de la prévention des addictions, voit dans cette utilisation excessive la nécessité d’obtenir une certitude en maximisant les sources d’information. «Il s’agit d’avoir le contrôle sur quelque chose qui n’est pas du tout contrôlable» analyse-t-il. Le besoin d’optimisation joue également un rôle, selon l’expert. «C’est un phénomène social de notre époque que de tirer le maximum de tout». À cela s’ajoute la place de plus en plus importante du smartphone dans notre quotidien, poussée par l’évolution technique fulgurante.