Etude: Les arbres capables de se remettre du gel printanier s’imposeront

De nombreux arbres feuillus fleurissent toujours plus vite en raison du changement climatique. Mais le risque de gel tardif reste élevé, même avec le réchauffement. Et les essences qui se remettent rapidement des dégâts causés par le gel pourraient être avantagées à l’avenir, selon l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Les arbres pas égaux devant le gel

Verdict: les jeunes arbres qui ont débourré plus tard qu’en conditions naturelles ont été davantage ralentis par le gel artificiel. «Même sans traitement par le froid, leur croissance était en retard sur celle de leurs congénères. Dans une forêt, ils ne pourraient pas rivaliser», relève le WSL. En revanche, lorsqu’ils avaient débourré quelques jours plus tôt que leurs concurrents, de nombreux jeunes arbres ont pu augmenter leur biomasse. «Mais le risque naturel de gel est alors encore plus grand, et les espèces précoces ont en outre dû lutter contre les pucerons.»