On le sait, un front froid suivi d’air arctique va toucher la Suisse lundi en seconde partie de journée. Des précipitations sont attendues dans la soirée et la limite des chutes de neige passera rapidement de 1200 mètres à la plaine en cours de nuit. Il n’est donc pas exclu que le Plateau se réveille sous une fine couche de neige mardi. Le mercure oscillera entre -2 et 3 degrés en plaine.

Gare aux gelées matinales

Ce temps maussade et glacial va provoquer des gelées matinales qui seront fortes ces prochains jours, notamment à l’aube, mettent en garde à la fois MeteoNews et MétéoSuisse. Le mercure oscillera entre -2 et -5 degrés, voire -10 par endroits. Or ces températures rigoureuses représentent un grand danger pour les arbres fruitiers.