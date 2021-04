Environnement : Les arbres souffrent du bruit, même quand le silence revient

La pollution sonore a des impacts à long terme sur le développement de la flore, révèle mercredi une étude américaine.

Industrie, construction de routes ou de bâtiments… Non seulement le bruit nuit aux arbres et à la diversité des plantes, mais son impact négatif peut durer bien après le retour du silence, selon une étude publiée mercredi.

La pollution sonore liée aux activités humaines a largement augmenté depuis le milieu du siècle dernier, une situation qui a poussé les biologistes à se pencher sur son impact sur la faune et la flore.

Des scientifiques américains ont étudié des arbres exposés pendant 15 ans à un niveau élevé de bruit artificiel, au Nouveau-Mexique. Selon l’étude publiée dans «Proceedings of the Royal Society B», ils ont découvert une réduction de 75% de jeunes pousses de pins à pignon dans les zones bruyantes par rapport aux zones plus calmes.