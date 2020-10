Etude : Les arbres venus d’ailleurs rendent aussi des services

Une étude menée à Genève montre que ces arbres sont bénéfiques, peu importe leur origine. Ils aident à réduire la pollution et servent d’abris à d’autres espèces.

Bien contrôlés, les arbres importés ne sont pas une menace pour la biodiversité locale. Au contraire, ils rendent des services à l’environnement, tout comme leurs congénères autochtones. Ce constat émane d’un travail mené par des spécialistes de l’Université de Genève (UNIGE) et des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.

Les chercheurs ont étudié les espèces d’arbres isolés ou en alignements présentes sur le territoire urbain et semi-urbain du canton de Genève, forêts exclues. Après quatre ans de travail, 911 espèces différentes ont été répertoriées, indique lundi l’UNIGE. Il ressort que neuf espèces sur dix ont été importées.

Moins de pollution, abris et fraîcheur

Les arbres réduisent la pollution et le bruit, servent d’abris et de ressources pour d’autres espèces, offrent des îlots de fraîcheur, permettent de lutter contre l’érosion. Côté désavantages, ils peuvent être la source d’allergènes et les essences venues d’ailleurs pourraient peser sur la biodiversité locale.