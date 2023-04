Argent bloqué à Bâle: Les arcanes d’un magot afghan de plus de 3 milliards

Une Suissesse dirige la fondation «Fund for the Afghan People»

Selon les statuts de la fondation, quatre personnes forment le conseil de la fondation: Jay Shambaugh, un haut fonctionnaire du ministère américain des Finances. Deux économistes afghans en exil: l’ancien ministre des Finances Anwar ul-Haq Ahady et l’ancien banquier central Shah Mohammad Mehrabi. Et la diplomate suisse Alexandra Baumann. Elle dirige aujourd’hui la division Prospérité et durabilité du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).