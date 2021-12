Argentine : Les Argentins commémorent l’explosion sociale de 2001

Il y a 20 ans, une explosion sociale, réprimée dans le sang (39 victimes) avait touché l’Argentine, laissant un traumatisme durable dans le pays.

En début de soirée dimanche la place, théâtre historique des grandes joies et grandes colères de l’Argentine, était occupée par divers stands et scènes d’organisations, syndicats, partis de gauche radicale, pour assurer une «veille» jusque dans la nuit. Ici un débat, un peu plus loin des discours, ailleurs une projection d’un documentaire, d’images d’archives, pour se souvenir de «l’estallido», l’explosion sociale de 2001, et des 39 victimes, jeunes pour la plupart.