Argentine: Les Argentins manifestent pour dire «Plus jamais» à la dictature

Des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées vendredi sur l’emblématique Plaza de Mayo à Buenos Aires et ailleurs en Argentine pour le 47e anniversaire du coup d’État de 1976. De nombreux Argentins scandant «Plus jamais» se sont rassemblés pour le Jour de la mémoire pour la vérité et la justice, en souvenir des milliers de victimes et de disparus sous la dictature militaire.