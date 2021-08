Afghanistan : Les armes des Américains, une aubaine pour les talibans

En quelques jours, l’armée afghane, financée et formée par les Etats-Unis, s’est effondrée. Les talibans en profitent pour renforcer leur arsenal.

Sur cette photo prise vendredi, des combattants talibans montent la garde au bord de la route à Herat, la troisième plus grande ville d’Afghanistan, dont ils ont pris le contrôle jeudi.

Les États-Unis ont dépensé en 20 ans des centaines de milliards de dollars pour former et équiper l’armée afghane. Mais cela n’a pas empêché celle-ci de se désagréger devant l’offensive des talibans qui amassent un redoutable arsenal dérobé à l’ennemi. «Nous avons fourni à nos partenaires afghans tous les outils, laissez-moi insister là-dessus, tous les outils», avait déclaré en juillet le président américain, Joe Biden, en défendant sa décision de retirer les dernières troupes américaines du pays et de laisser les Afghans se battre pour leur avenir.