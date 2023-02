Promesse de Kiev: Les armes occidentales ne frapperont pas le territoire russe

Guerre en Ukraine : Pas d’attaque du territoire russe avec des armes occidentales, assure Berlin

«Il y a un consensus» avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour que les armes fournies par les Occidentaux ne soient pas utilisées pour des attaques contre le territoire russe, a déclaré Olaf Scholz interrogé par l’hebdomadaire «Bild am Sonntag». Les alliés de l’Ukraine ont franchi de nouveaux paliers dans le soutien militaire à l’Ukraine en s’engageant à fournir notamment des chars lourds et des roquettes de plus longue portée.