Argent: De tentants pièges financiers

Un préjudice qui double chaque année: voilà la gravité des chiffres des arnaques à l’investissements révélés en exclusivité par la Police cantonale vaudoise. Alors qu’en 2020, celle-ci ne comptait «que» 29 plaintes pour un montant de 5 millions, elle passe à 93 plaintes en 2021 pour un préjudice de 8 millions, et plus de 100 plaintes pour 2022, avec des pertes de près de 15 millions.

Alors… trop naïfs, les Vaudois? Il faut dire que les escrocs sont patients et convaincants. Comme le racontait récemment une Morgienne, les gains sont prometteurs et les arnaques bien rôdées: l’arnaqueur ne demande jamais trop d’argent d’un coup au début, pour instaurer un climat de confiance. Dans le nouveau monde des crypto-monnaies par exemple, où les belles histoires sont légion, difficile de savoir ce qui est trop beau pour être vrai, et quels signes doivent provoquer la méfiance.

«Même les plateformes de confiance se font de plus en plus connaître via les réseaux sociaux», décrit Tobias Knoblich, stratège en placements chez Raiffeisen, qui conseille de chercher des évaluations sérieuses sur internet avant de tenter quoi que ce soit. «Les investisseurs ne doivent en aucun cas se laisser mettre sous pression, un stratagème très apprécié des escrocs», par exemple avec des contacts fréquents et personnalisés par téléphone ou par message.

Rendements à deux chiffres: simplement irréalistes

L’eldorado des cryptomonnaies est simplement trop risqué aux yeux du spécialiste en placement. «Raiffeisen ne les recommande pas: les incertitudes sont trop grandes. Le cours du Bitcoin, par exemple, a varié entre 10’000 et 65’000 dollars US au cours des trois dernières années, puisqu’il résulte de l’offre et de la demande.» Pour aider à comprendre les ordres de grandeur, Tobias Knoblich décompose: le marché suisse des actions a atteint un rendement moyen d’un peu plus de 8% ces dernières années, et les emprunts d’Etat de la Confédération rapportent un rendement de 1% sur 10 ans. «Dans ce contexte, les promesses de rendement à deux chiffres des cryptomonnaies doivent être considérées avec prudence.»

Important aussi de se souvenir que plus les rendements sont élevés, plus le risque l’est aussi. «La sonnette d’alarme doit être tirée lorsqu’un rendement est promis. Comme les bourses fluctuent, un prestataire sérieux parlera d’une espérance de rendement.» Evidemment, l’expert bancaire suggère de toujours demander conseil à sa banque, quitte à lui demander une contre-offre si l’on tombe sur une proposition qui semble fiable.