Immigration : Les arrestations à la frontière sud des États-Unis au plus haut en 15 ans

Plus de 172’000 personnes en provenance du Mexique ont été appréhendées par les gardes-frontières le mois dernier après être entrées illégalement sur le sol américain. L’opposition républicaine tient Joe Biden pour responsable de cette augmentation.

Plus de 172’000 personnes ont été appréhendées par les gardes-frontières le mois dernier après être entrées illégalement sur le sol américain, soit 71% de plus qu’en février. Parmi elles, se trouvent toujours plus de mineurs isolés, dont le nombre a doublé pour s’établir à 18’890, selon les données des services des douanes et des gardes-frontières (CPB). La hausse la plus importante concerne toutefois les migrants arrivés en famille, passés d’environ 20’000 en février à 53’823 en mars.