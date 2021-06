Nicaragua : Les arrestations d’opposants se poursuivent

Au total, ils sont une douzaine de dirigeants de l’opposition au président Ortega, dont quatre candidats à l’élection présidentielle, à avoir été arrêtés depuis le 12 juin.

«Dora Maria Tellez et Ana Margarita Vigil Guardian», toutes deux dirigeantes de l’Union pour le renouveau démocratique (Unamos), un parti d’opposition, ont été placées en détention aujourd’hui, a indiqué la police dans un communiqué. Quelques heures plus tard, la police a annoncé l’arrestation du président d’Unamos, Suyen Barahona Cuan, et du vice-président du parti, le général à la retraite et dissident sandiniste Hugo Torres.