Afghanistan : Les artistes afghans veulent résister aux talibans

Même s’ils se terrent chez eux par crainte de représailles des talibans, les artistes afghans refusent de baisser les bras et imaginer une résistance.

«L’art pour moi, c’était de pouvoir exprimer tout ce que je n’arrive pas à dire avec des mots», raconte-t-elle à l’AFP d’une toute petite voix. Sara peignait notamment des assiettes en terre cuite, sur lesquelles elle représentait ses modèles: des journalistes afghanes, des chanteuses… «dont on pouvait voir les cheveux, car aucune ne portait le hijab». Son art avait selon elle une visée «politique» : «Il traitait surtout des violences faites aux femmes», quand les talibans, durant leur premier règne entre 1996 et 2001, ont multiplié les exactions sur ces dernières.

À la mi-août, deux jours après leur retour au pouvoir, Sara s’est rendue dans la petite échoppe où elle exposait et a «fracassé les assiettes au sol». «Quand les morceaux n’étaient pas assez petits, j’ai pris un marteau», soupire-t-elle lors d’une conversation sur WhatsApp. «L’art est ma vie. Je n’ai plus de futur», se lamente l’artiste au doux visage recouvert d’un voile, qui ne sort plus guère de chez ses parents dans Kaboul.