Étagnières (VD) : Les artistes du 11e Croc’ the Rock sont connus

Le festival d’Étagnières (VD) a dévoilé l’identité des artistes qui feront vibrer la salle de l’Étang, du 27 au 29 octobre 2022.

Le groupe Pillow Queen fait partie de la nouvelle vague du rock irlandais au même titre que Murder Capital ou Fontaines DC. DR

Le festival vaudois, désormais bien implanté dans le calendrier, a dévoilé le menu de sa 11e édition. Elle se jouera une nouvelle fois à Étagnières, dans le Gros-de-Vaud. Comme de coutume, les organisateurs continuent de proposer une «programmation de qualité hors des circuits commerciaux». «Depuis la création du Croc’ the Rock, nous avons pour but de promouvoir la musique, la culture et toute une région. Nous restons fidèles à nos fondements en programmant des groupes émergents ou confirmés dans le but de faire découvrir les subtilités des nuances du rock», rappellent-ils.

Difficile de leur donner tort. Le cru 2022 proposera des concerts de garage blues (Dommengang), de post punk (Crows, Treeboy & Arc, Lice), d’indie rock (Pillow Queens), de psychedelic rock (Temples, The Asteroid No. 4) et même de shoegaze (Magic Shoppe). On notera également la présence de la star locale Émilie Zoé, qui, on le rappelle, avait donné un concert magistral en ouverture de Nick Cave au Montreux Jazz 2022.

À noter qu’avant de faire chauffer les amplis en octobre, le Croc’the Rock organise, le samedi 3 septembre 2022, une «summer session». Elle se déroulera en extérieur, de 11h30 à 20h, dans le cadre champêtre du centre St-Martin à Assens (VD). Delias Meshlir, Anna Aaron, Harvey Rushmore & the Octopus et The Guru Guru s’y produiront.

L’affiche du Croc' the Rock Jeudi 27 octobre 2022: Dommengang, Pillow Queens, Crows. Vendredi 28 octobre 2022: Batbait, Jealous, Temples, Treeboy & Arc, DJ Lager & Amiral Fab. Samedi 29 octobre 2022: The Asteroid No.4, Magic Shoppe, Émilie Zoé, Lice, DJ Zebra. Infos et billetterie: www.croctherock.ch