Semaine de la vaccination : Les artistes font de la pub pour éviter un deuxième flop

Anticipant un éventuel sabotage, comme mardi à Lausanne, les organisateurs du concert sédunois ont demandé aux artistes de relayer leur invitation à la population.

Dabu, Danitsa, KUNZ, Stefanie Heinzmann et Stress se produiront ce soir , mercredi, dès 19h sur la place de la Planta , à Sion . Afin d’éviter un deuxième flop consécutif (60 personnes présentes mardi à Lausanne, à la suite d’un sabotage) , les organisateurs ont choisi de booster leur communication en dernière minute: ils ont demandé aux artistes de faire de la publicité sur leurs réseaux sociaux. Ceux-ci invitent à se rendre sur place , des billets étant toujours disponibles gratuitement , afin de prendre la place de ceux qui, malgré une réservation, ne se présenteraient pas . C e concert est accessible à 500 per s onnes, s ans pass sanitaire.