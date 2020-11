Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds (NE) a décidé d'ouvrir ses locaux en guise d’atelier pour les artistes et ce, aussi longtemps que le lieu sera fermé au public. Le but: stimuler les artistes par la proximité des œuvres accrochées.

Même si les lieux sont actuellement désertés, le musée a trouvé un moyen de se faire vivre ses salles d’expositions. Intagram: beauxartslachauxdefonds

C’est une initiative de solidarité que le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds a mis en place suite à la fermeture de divers lieux culturels à cause de la pandémie du Covid-19. Pour David Lemaire, conservateur et directeur du musée, ce projet est une manière de répondre positivement au défi que représente la fermeture des musées. «S'ils ne peuvent plus être accessibles au public, qu'au moins le nôtre puisse encore être utile aux artistes. C'est aussi une façon, modeste, je le sais, de manifester notre solidarité envers les acteurs culturels.»

Le musée a posté un appel à participation sur son compte Instagram Intagram: beauxartslachauxdefonds

Renouer avec les traditions

En plus de son caractère solidaire, le projet est également une manière de renouer avec une tradition ancienne qui réservait quelques jours aux artistes. Au Louvre du XIXe siècle par exemple, on octroyait les jours de semaine aux peintres et les dimanches aux visiteurs.

Contribuer à l’inspiration et la découverte

«J'espère que les artistes qui viendront seront stimulés par le voisinage des œuvres accrochées», note David Lemaire. En ce qui concerne les normes sanitaires, le directeur est formel: «Nous ne favoriserons évidemment pas les rencontres, mais j'espère tout de même que des découvertes auront lieu».

À ce jour, plus d'une vingtaine d'artistes se sont montrés intéressés par le projet. «Nous sommes en train d'élaborer une répartition des salles pour essayer de contenter le plus grand nombre. Il y a des peintres et plasticiens, bien sûr, mais aussi des photographes, des musiciens, des auteurs de théâtre, de performance ou de littérature, des réalisateurs également».