SoundCloud : Les artistes seront rémunérés selon la durée d’écoute

Fini le pot commun! La plateforme musicale SoundCloud a annoncé qu’elle lancerait, dès le mois d’avril, un nouveau mode de rémunération pour ses artistes.

Jusqu’ici, le fonctionnement des plateformes de streaming musicales, telles que Spotify, Deezer et SoundClound était simple: un abonné qui paye dix euros par mois voit une grande partie de cette somme migrer vers les artistes les plus streamés.

«Juste et équitable»

C’est ce système que va remettre en cause la plateforme allemande Soundcloud, qui, dès le 1er avril, inaugurera, pour les artistes qui monétisent leurs créations en utilisant les services SoundCloud Premier, Repost by SoundCloud ou Repost Select, un système qui lie leur rémunération aux écoutes de leurs fans.

Un système plus «juste» et «équitable» selon SoundCloud, et qui devrait, in fine, favoriser une plus grande diversité musicale. Selon ses estimations, les artistes français notamment devraient être les grands gagnants de ce changement: ils verraient le montant total qui leur est versé augmenter collectivement de près de 25%.