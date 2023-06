Les artistes suisses en force au Venoge Festival à Penthaz

Le programme du Venoge 2023

Mercredi 16 août – La Licorne: 18h35 The Inspector Cluzo, 20h45 Dropkick Murphys, 23h The Prodigy. Riverstage: 17h30 Gut’s, 19h40 Tagada Jones, 21h50 Carpenter Brut. Swiss Stage: 18h35 Anotherox, 20h45 Seriously Serious, 0h15 Les Toi Toi du Chant Du.

Jeudi 17 août – La Licorne: 18h35 L’héritage Goldman, 20h45 The Dire Straits Experience, 23h15 Gloria Gaynor. Riverstage: 17h30 Gipsy Kings by Diego Baliardo, 19h40 Boney M feat. Maizie Williams, 22h05 Sister Sledge, 0h20 Björn Again. Swiss Stage: 18h35 The Next Movement, 20h45 DC & The Marvels, 1h15 DJ Murray Mint & The Luvbugs Disco Show.