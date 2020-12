Vaud : Les arts de la scène réclament la réouverture des théâtres

Une centaine d’acteurs de la scène culturelle vaudoise ont mené une action silencieuse cette après-midi pour revendiquer le redémarrage de leur espace.

Des représentants des métiers des arts de la scène ont mené une action symbolique ce mardi devant le Grand Conseil vaudois. Ils réclament la réouverture des théâtres, cinémas et autres lieux culturels, au plus tard le 4 janvier.

En début d’après-midi, plus d’une centaine de participants masqués ont formé une haie d’honneur pour accueillir en silence les députés. Sur les pancartes, qu’ils brandissaient, on pouvait lire: «SOS», «Sans culture, le silence» ou «Fini de jouer, on veut travailler».